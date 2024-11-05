«Мы родили»: В многодетной семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение

В многодетной семье певца Джигана и блогерши Оксаны Самойловой пополнение: их собака Бэль подарила паре двух щенят. Об этом супруга рэпера рассказала на странице в социальной сети.

Она рассказала, что роды собаки были очень сложными: ей пришлось делать кесарево сечение. Всего у Бэль было три щенка, один из которых появился на свет мёртвым. Два выжили — мальчик и девочка.