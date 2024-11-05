«Мы родили»: В многодетной семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение
Оксана Самойлова показала трогательные фото новорождённых щенят
Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
В многодетной семье певца Джигана и блогерши Оксаны Самойловой пополнение: их собака Бэль подарила паре двух щенят. Об этом супруга рэпера рассказала на странице в социальной сети.
В семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение — маленькие щеночки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
«Мы родили», — подписала милые фото с новорождёнными щенками Самойлова.
Она рассказала, что роды собаки были очень сложными: ей пришлось делать кесарево сечение. Всего у Бэль было три щенка, один из которых появился на свет мёртвым. Два выжили — мальчик и девочка.
А недавно Джиган осуществил мечту супруги Оксаны Самойловой, подарив ей козу, которую назвали Мими. Семья сразу же обеспечила нового члена всеми необходимыми аксессуарами. Козочка оказалась смышлёной и уже научилась давать «лапу».