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5 ноября, 20:16

«Мы родили»: В многодетной семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение

Оксана Самойлова показала трогательные фото новорождённых щенят

Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

В многодетной семье певца Джигана и блогерши Оксаны Самойловой пополнение: их собака Бэль подарила паре двух щенят. Об этом супруга рэпера рассказала на странице в социальной сети.

В семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение — маленькие щеночки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

В семье Джигана и Оксаны Самойловой пополнение — маленькие щеночки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

«Мы родили», — подписала милые фото с новорождёнными щенками Самойлова.

Она рассказала, что роды собаки были очень сложными: ей пришлось делать кесарево сечение. Всего у Бэль было три щенка, один из которых появился на свет мёртвым. Два выжили — мальчик и девочка.

«Они восхитительны»: Джиган и Оксана Самойлова вызвались забрать знаменитых бутовских коз
«Они восхитительны»: Джиган и Оксана Самойлова вызвались забрать знаменитых бутовских коз

А недавно Джиган осуществил мечту супруги Оксаны Самойловой, подарив ей козу, которую назвали Мими. Семья сразу же обеспечила нового члена всеми необходимыми аксессуарами. Козочка оказалась смышлёной и уже научилась давать «лапу».

Оксана Попова
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