«Они восхитительны»: Джиган и Оксана Самойлова вызвались забрать знаменитых бутовских коз

Джиган и Оксана Самойлова помогут легендарным бутовским козам. После публикации SHOT звёздная пара согласилась построить для них питомник. Ранее суд обязал запретил владельцу коз — дед Валере — содержать рогатых.

Оксана Самойлова — о бутовских козах. Видео © SHOT

Как рассказала нам Самойлова, они с Джиганом с удовольствием съездят к Валерию Борисовичу, ведь «козы — восхитительны» и у них, с недавних пор, есть такой же питомец. История дедушки их очень тронула, и они внимательно следили за её развитием.

76-летним Валерий Аникеев ранее поделился, как дроги ему эти козочки. Он мечтал о собственной ферме, к пенсии смог обзавестись 14 рогатыми. Но его маленький частный дом находится рядом с большими бутовскими ЖК, и жителям новостроек такое близкое соседство с «природой» не нравится.

Суд запретил дед Валере содержать своих любимых козочек, пока он не построит для своего стада загон и перестанет выпускать рогатое ОПГ на район. Предписание мужчина выполнил, правда, но на большее благоустройство пенсии не хватило.