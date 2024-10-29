«Они восхитительны»: Джиган и Оксана Самойлова вызвались забрать знаменитых бутовских коз
Джиган и Оксана Самойлова возьмут коз из Бутово после запрета суда на содержание
Джиган и Оксана Самойлова помогут легендарным бутовским козам. После публикации SHOT звёздная пара согласилась построить для них питомник. Ранее суд обязал запретил владельцу коз — дед Валере — содержать рогатых.
Оксана Самойлова — о бутовских козах. Видео © SHOT
Как рассказала нам Самойлова, они с Джиганом с удовольствием съездят к Валерию Борисовичу, ведь «козы — восхитительны» и у них, с недавних пор, есть такой же питомец. История дедушки их очень тронула, и они внимательно следили за её развитием.
76-летним Валерий Аникеев ранее поделился, как дроги ему эти козочки. Он мечтал о собственной ферме, к пенсии смог обзавестись 14 рогатыми. Но его маленький частный дом находится рядом с большими бутовскими ЖК, и жителям новостроек такое близкое соседство с «природой» не нравится.
Суд запретил дед Валере содержать своих любимых козочек, пока он не построит для своего стада загон и перестанет выпускать рогатое ОПГ на район. Предписание мужчина выполнил, правда, но на большее благоустройство пенсии не хватило.
Так что, совсем скоро Джига и Оксана навестят Валерия Борисовича и помогут решить ему проблемы с жильём для его рогатых питомцев, чтобы те не прыгали по машинам жителей Бутово. А козовод в ответ пообещал звёздной паре подарить одну из своих козочек.
Напомним, бутовские козы стали известны в конце 2021 года. Тогда горожан опубликовали видео прогулок животных вдоль жилых домов и улиц. В августе 2024 года ветеринарный комитет Москвы потребовал запретить бесконтрольный выгул бутовских коз. При этом козовод заявил, что не беспокоится об иске. Намедни суд запретил пенсионеру Валерию Аникееву держать животных до выполнения всех требований.