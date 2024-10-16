Мими покоряет Сеть: Самойлова научила домашнюю козу давать «лапу»

Оксана Самойлова, блогерша и супруга рэпера Джигана, поделилась в соцсетях забавным видео, где её домашняя коза Мими даёт «лапу» в обмен на варёную брокколи. Находящийся за кадром исполнитель назвал парнокопытное своей «любовью».

Блогерша отметила, что такое поведение козы для неё – что-то удивительное. Самойлова пошутила, что если так пойдёт дальше, через полгода их Мими освоит ещё больше трюков и даже сможет заговорить.

Коза Мими Оксаны Самойловой даёт «лапу» за брокколи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Ранее Самойлова рассказывала, что приобрела для Мими кардиган стоимостью 78 тысяч рублей, аналог которого можно найти в магазине для домашних животных. В одном из своих видео она продемонстрировала новый наряд для питомца.

Коза появилась в доме звёздной пары 7 октября. Самойлова призналась, что давно хотела завести такое животное, но долго не решалась. Джиган осуществил мечту супруги, подарив ей козу, которую назвали Мими. Семья сразу же обеспечила нового члена всеми необходимыми аксессуарами.