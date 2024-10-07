Мечтала два месяца: Джиган сделал Оксане Самойловой рогатый подарок

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) преподнёс своей жене Оксане Самойловой живую козу. Этим радостным событием блогерша поделилась в своих соцсетях.

Джиган дарит козу Оксане Самойловой. Видео © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

«Последние 2 месяца все мои мысли были только о козе. Я мечтала о ней, но сама боялась завести», — гласит подпись к видео.

Все члены семьи были рады внезапному пополнению домашнего зоопарка, (в июне у семейства появились цыплята) однако вопрос о том, где будет жить коза, всё ещё актуален для Джигана и Самойловой.