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7 октября, 14:34

Мечтала два месяца: Джиган сделал Оксане Самойловой рогатый подарок

Рэпер Джиган подарил жене Оксане Самойловой козу

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) преподнёс своей жене Оксане Самойловой живую козу. Этим радостным событием блогерша поделилась в своих соцсетях.

Джиган дарит козу Оксане Самойловой. Видео © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

«Последние 2 месяца все мои мысли были только о козе. Я мечтала о ней, но сама боялась завести», — гласит подпись к видео.

Все члены семьи были рады внезапному пополнению домашнего зоопарка, (в июне у семейства появились цыплята) однако вопрос о том, где будет жить коза, всё ещё актуален для Джигана и Самойловой.

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По всей видимости, голова Оксаны Самойловой заполнилась мечтами о собственной козе после поездки в парк приключений, где семья приобщалась к природной составляющей нашего мира. Там блогерша подоила козу и заявила, что способна делать это хоть с завязанными глазами.

Обложка ©

Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Владимир Озеров
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