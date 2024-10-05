«Стали меньше заказывать»: Продюсер раскрыл гонорар теряющего популярность Джигана
Продюсер Дворцов: Гонорар Джигана начинается от 1,5 млн рублей
Джиган. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
Рэпер Джиган часто выступает за границей, например, в Эмиратах или на Кипре, а вот в России его стали меньше заказывать. Как рассказал продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти», теряющая популярность звезда, тем не менее, нередко появляется на светских мероприятиях.
«Он больше, наверное, просто по светским мероприятиям ходит. Появляется в качестве звезды приглашённой, сотрудничает с организаторами, какие-то концерты даёт, но опять же не часто», — подчеркнул продюсер.
Кроме того, он рассказал, что Джиган просит за выступление от полутора миллионов рублей. Цена зависит от конкретного мероприятия. А райдер у рэпера довольно обычный, не отличается от пожеланий других звёзд, отметил Дворцов.
К слову, недавно Джиган и Оксана Самойлова наслаждались отпуском на Мальдивах. Отдых звёздной парочки мог обойтись в более чем четыре миллиона рублей.