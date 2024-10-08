Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 13:46

Девочки, это старость: Оксана Самойлова одела козу в памперс и поделилась планами

Оксана Самойлова рассказала, что подаренная ей коза может давать молоко

Блогерша Оксана Самойлова, получившая накануне от мужа, репера Джигана, в подарок козу, опубликовала свежее видео. В сториз она заявила, что теперь будет делиться с фоловерами «козлиными историями», а также рассказывать о трудностях содержания такого питомца.

Коза Оксаны Самойловой. Видео © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

«Но коза это молочная. Естественно, мы хотим молочком питаться, домашним. Но это будет намного позже. Сейчас ей четыре месяца получается. Хочу спать с ней в кровати», — рассказала Самойлова.

Блогерша поделилась, что камерунскую козочку назвали Мими. Жена рэпера также призналась, что пока не знает, как ей обращаться с питомцем, добавив что жизнь с ней — полный дурдом. К слову, по её словам, многие мечтают о козе. Как отметила Самойслова, это «старость, девочки».

Между тем, вопрос с размещением козочки уже решён — сейчас она живёт в доме и носит памперс, чтобы «не наделать делов» в загородном особняке.

«Стали меньше заказывать»: Продюсер раскрыл гонорар теряющего популярность Джигана
«Стали меньше заказывать»: Продюсер раскрыл гонорар теряющего популярность Джигана

Напомним, накануне рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) подарил своей жене Оксане Самойловой живую козу. Все члены семьи были рады внезапному пополнению домашнего зоопарка, однако резко встал вопрос о том, где будет жить рогатое.

Обложка ©

Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana

Александра Мышляева
  • Новости
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн,рэпер)
  • Оксана Самойлова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров