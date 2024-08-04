Хозяин "бутовских коз" заявил, что даже не беспокоится об иске ветеринаров

Жителю Южного Бутова, чьи козы разгуливают по улицам, могут запретить их свободный выпас. Такое решение может вынести суд, рассмотрев иск столичных ветеринаров, заявила юрист Ольга Абрикосова в беседе с сайтом MK.ru.

Она отметила, что вопрос о законности в этом случае зависит от двух составляющих. В первую очередь необходимо понять, сколько у ответчика коз и входит ли это число в норму, установленную приказом Минсельхоза "Об утверждении Ветеринарных правил содержания овец и коз…". В случае превышения количества животных суд обяжет избавиться от нескольких особей. Кроме того, ему могут запретить свободный выпас на территории города.

"При самовольном выпасе коз на территории города нарушается статья 8, также статья 10 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с которым граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека", — заявила Абрикосова.

Сам Валерий Борисович уверен, что выйдет сухим из воды. По его словам, он находится в Ялте и ничего не слышал про иск. Пенсионер считает, что ему никто не сможет запретить держать коз. А их число не превышает разрешённую норму — 21 основного стада плюс молодняк.

"А я что, я не возражаю. Хоть десять судов. Об этом я даже не беспокоюсь", — сказал хозяин "бутовских козочек".