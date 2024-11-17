Джиган и Самойлова совместно с владельцем бутовских коз обсуждают создание «Козлэнда»

Знаменитые любители козочек — Оксана Самойлова и Джиган — доехали до хозяина знаменитых бутовских коз. По данным SHOT, теперь звёздная пара и владелец парнокопытных Валерий Борисович обсуждают создание «Козлэнда» — контактной фермы для детей.

Знаменитые любители козочек — Оксана Самойлова и Джиган — доехали до хозяина знаменитых бутовских коз. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, Оксана и Джиган познакомились с козами, погладили их, покормили, подоили и взяли молоко на пробу. Рэпер пригласил Валерия Борисовича на свой концерт 5 декабря. Именно в этот день у хозяина южнобутовских козочек день рождения. На концерт дедушка обещал приехать, правда без своих питомцев.

«Козье царство — вот в этом вы можете поучаствовать, и не только вы. У меня есть желающие, спонсоры большие (Сделать козий городок. — Прим. Life.ru)», — рассказывал Валерий Борисович.

Ранее владелец коз из Южного Бутова пригласил к себе в гости других знаменитых любителей этих животных — Джигана и Оксану Самойлову. Те согласились помочь построить для рогатых питомник, так как суд обязал дедушку загон для стада и прикрыть от глаз огромную кучу навоза у себя на участке. Предписание пенсионер выполнил — поставил на участке забор и накрыл клеёнкой зловонную кучу козлиного удобрения.