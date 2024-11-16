Козочка Мими, которую Джиган подарил Оксане Самойловой, неожиданно умерла
Оксана Самойлова и Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
У Оксаны Самойловой и Джигана произошла трагедия: у пару умерла коза Мими, подаренная рэпером. Об этом стало известно на съёмках шоу «Большое переселение», где звёздное семейство по сюжету обменивается домом с другой семьей и «примеряет» на себя новые условия быта.
Одна из бутовских коз, которую приютили Джиган и Самойлова, неожиданно умерла. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
В данном выпуске шоу семья Джигана переехала в дом семьи Морозовых. Во время съёмок произошла трагедия — маленькая козочка по имени Мими, которая ещё утром бегала и прекрасно себя чувствовала, неожиданно умерла. Её тело нашли в сарае.
Напомним, не так давно Джиган осуществил мечту супруги Оксаны Самойловой, подарив ей козу, которую назвали Мими. Семья сразу же обеспечила нового члена всеми необходимыми аксессуарами. Козочка оказалась смышлёной и уже научилась давать «лапу», однако идиллия продлилась недолго.