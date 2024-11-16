Козочка Мими, которую Джиган подарил Оксане Самойловой, неожиданно умерла

У Оксаны Самойловой и Джигана произошла трагедия: у пару умерла коза Мими, подаренная рэпером. Об этом стало известно на съёмках шоу «Большое переселение», где звёздное семейство по сюжету обменивается домом с другой семьей и «примеряет» на себя новые условия быта.