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16 ноября, 14:09

Козочка Мими, которую Джиган подарил Оксане Самойловой, неожиданно умерла

Оксана Самойлова и Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Оксана Самойлова и Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

У Оксаны Самойловой и Джигана произошла трагедия: у пару умерла коза Мими, подаренная рэпером. Об этом стало известно на съёмках шоу «Большое переселение», где звёздное семейство по сюжету обменивается домом с другой семьей и «примеряет» на себя новые условия быта.

Одна из бутовских коз, которую приютили Джиган и Самойлова, неожиданно умерла. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

В данном выпуске шоу семья Джигана переехала в дом семьи Морозовых. Во время съёмок произошла трагедия — маленькая козочка по имени Мими, которая ещё утром бегала и прекрасно себя чувствовала, неожиданно умерла. Её тело нашли в сарае.

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Напомним, не так давно Джиган осуществил мечту супруги Оксаны Самойловой, подарив ей козу, которую назвали Мими. Семья сразу же обеспечила нового члена всеми необходимыми аксессуарами. Козочка оказалась смышлёной и уже научилась давать «лапу», однако идиллия продлилась недолго.

Мария Любицкая
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