Нашутит за милллионы: Life.ru узнал райдер Щербакова в преддверии новогодних корпоратов
SHOT: Цены на выступления комика Щербакова начинаются от двух миллионов рублей
Алексей Щербаков. Обложка © vkvideo / LABELCOM / ЧБД
Один из участников проекта «Что было дальше?» (ЧБД) Алексей Щербаков не отстаёт от коллег и также готов выступить на новогоднем корпоративе. По данным SHOT, ценник на услуги юмориста начинается от двух миллионов рублей.
У Щербакова есть две программы. Первая — интерактивное выступление со стендапом: динамичный блок до 30 минут. Там и общение с публикой, и смешные монологи. Вы даже можете слить что-то про своих коллег, а Щербаков нашутит про это. Второе — ведение вечера. Всего 4 часа выступления стендапер готов провести в тандеме с вашим ведущим или с другим приглашённым, например, Тамби или с кем-то других из своих коллег.
По нашим данным, в середине декабря Алексей выступит за 2 млн рублей на 30 минут, в конце месяца, ближе к Новому году, цена взлетит до 3 млн рублей за то же время. Также дела обстоят и с ведением — 4,5 млн рублей за ведение мероприятия до четырёх часов до середины декабря, 6 млн рублей придётся заплатить в самый разгар праздников.
В райдере юмориста шнуровой микрофон Shure Beta 58, прямая стойка, барный стул без спинки. В гримёрке — негазированная вода, шесть бутылок по 0,5 л, фрукты/ягоды и салфетки. Приедет Щербаков до мероприятия на такси бизнес-класса по Москве.
Тем временем другой комик из ЧБД Тамби Масаев готов провести ваш праздник, но только в дуэте с Тимуром Ромашко. Их дуэт обойдётся в ₽1,5 млн (+10% налога). Добавить к ним можно доброго русского богатыря Илью Макарова. В соло он заказы также не принимает, а вот в составе трио Масаев – Ромашко – Макаров — можно. Стоимость при этом вырастет примерно до ₽3 млн (также + налоги). Что касается ведущего шоу ЧБД Нурлана Сабурова, то он снизил стоимость своих выступлений на 1,5 миллиона рублей. Теперь комик запрашивает 2 миллиона рублей за 25 минут стендапа.