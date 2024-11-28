Нашутит за милллионы: Life.ru узнал райдер Щербакова в преддверии новогодних корпоратов

Один из участников проекта «Что было дальше?» (ЧБД) Алексей Щербаков не отстаёт от коллег и также готов выступить на новогоднем корпоративе. По данным SHOT, ценник на услуги юмориста начинается от двух миллионов рублей.

У Щербакова есть две программы. Первая — интерактивное выступление со стендапом: динамичный блок до 30 минут. Там и общение с публикой, и смешные монологи. Вы даже можете слить что-то про своих коллег, а Щербаков нашутит про это. Второе — ведение вечера. Всего 4 часа выступления стендапер готов провести в тандеме с вашим ведущим или с другим приглашённым, например, Тамби или с кем-то других из своих коллег.

По нашим данным, в середине декабря Алексей выступит за 2 млн рублей на 30 минут, в конце месяца, ближе к Новому году, цена взлетит до 3 млн рублей за то же время. Также дела обстоят и с ведением — 4,5 млн рублей за ведение мероприятия до четырёх часов до середины декабря, 6 млн рублей придётся заплатить в самый разгар праздников.

В райдере юмориста шнуровой микрофон Shure Beta 58, прямая стойка, барный стул без спинки. В гримёрке — негазированная вода, шесть бутылок по 0,5 л, фрукты/ягоды и салфетки. Приедет Щербаков до мероприятия на такси бизнес-класса по Москве.