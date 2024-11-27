Сабуров расщедрился перед Новым годом и снизил ценник на выступление на 1,5 млн рублей
SHOT: Комик Сабуров снизил ценник на 25-минутное выступление до 2 млн рублей
Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров
К Новому году ведущий шоу «Что было дальше» Нурлан Сабуров снизил стоимость своих выступлений на 1,5 миллиона рублей. Согласно данным SHOT, теперь комик запрашивает 2 миллиона рублей за 25 минут стендапа.
Однако для того, чтобы угодить Нурлану, организаторы должны подготовить много особенностей. Например, ему нужна закрытая гримёрка площадью не менее 20 квадратных метров с гладильной доской и утюгом. В меню — только запакованные продукты: мёд, лимон, чай и вода в бутылках.
Для разогрева стендаперу необходимо две бутылки виски выдержки 15-18 лет и нарезки из овощей и фруктов. От кальяна Сабуров тоже не откажется. Кроме того, для поддержания внешнего вида, комик просит лак и пасту для волос. Что касается проживания, Нурлан предпочитает отели класса люкс, с кроватью King Size и стандартным набором: одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.
Для желающих пригласить Сабурова на корпоратив, есть возможность провести мероприятие с таймингом. В этом случае стоимость составит 3,5 миллиона рублей за 3,5 часа. Выступить Сабуров готов и дуэтом с Тамби Масаевым. Стоимость в таком случае возрастает до 4,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что певец Григорий Лепс, который заявил, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», решил увеличить стоимость своих выступлений. Теперь 62-летний артист гастролирует с врачом-фониатром и требует подготовить для себя целую аптечку. С прошлого года гонорар Лепса вырос на три миллиона рублей. Теперь за час своих хитов он запрашивает 11 миллионов.