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27 ноября, 06:48

Сабуров расщедрился перед Новым годом и снизил ценник на выступление на 1,5 млн рублей

SHOT: Комик Сабуров снизил ценник на 25-минутное выступление до 2 млн рублей

Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Обложка © VK / Нурлан Сабуров

К Новому году ведущий шоу «Что было дальше» Нурлан Сабуров снизил стоимость своих выступлений на 1,5 миллиона рублей. Согласно данным SHOT, теперь комик запрашивает 2 миллиона рублей за 25 минут стендапа.

Однако для того, чтобы угодить Нурлану, организаторы должны подготовить много особенностей. Например, ему нужна закрытая гримёрка площадью не менее 20 квадратных метров с гладильной доской и утюгом. В меню — только запакованные продукты: мёд, лимон, чай и вода в бутылках.

Для разогрева стендаперу необходимо две бутылки виски выдержки 15-18 лет и нарезки из овощей и фруктов. От кальяна Сабуров тоже не откажется. Кроме того, для поддержания внешнего вида, комик просит лак и пасту для волос. Что касается проживания, Нурлан предпочитает отели класса люкс, с кроватью King Size и стандартным набором: одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.

  • Стоимость выступления Нурлана Сабурова. Фото © SHOT
    Стоимость выступления Нурлана Сабурова. Фото © SHOT
  • Стоимость выступления Нурлана Сабурова. Фото © SHOT
    Стоимость выступления Нурлана Сабурова. Фото © SHOT
  • Райдер Нурлана Сабурова для организации его выступления. Фото © SHOT
    Райдер Нурлана Сабурова для организации его выступления. Фото © SHOT

Стоимость выступления Нурлана Сабурова. Фото © SHOT

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Для желающих пригласить Сабурова на корпоратив, есть возможность провести мероприятие с таймингом. В этом случае стоимость составит 3,5 миллиона рублей за 3,5 часа. Выступить Сабуров готов и дуэтом с Тамби Масаевым. Стоимость в таком случае возрастает до 4,5 миллиона рублей.

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Артём Гапоненко
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