Сабуров расщедрился перед Новым годом и снизил ценник на выступление на 1,5 млн рублей

К Новому году ведущий шоу «Что было дальше» Нурлан Сабуров снизил стоимость своих выступлений на 1,5 миллиона рублей. Согласно данным SHOT, теперь комик запрашивает 2 миллиона рублей за 25 минут стендапа.

Однако для того, чтобы угодить Нурлану, организаторы должны подготовить много особенностей. Например, ему нужна закрытая гримёрка площадью не менее 20 квадратных метров с гладильной доской и утюгом. В меню — только запакованные продукты: мёд, лимон, чай и вода в бутылках.

Для разогрева стендаперу необходимо две бутылки виски выдержки 15-18 лет и нарезки из овощей и фруктов. От кальяна Сабуров тоже не откажется. Кроме того, для поддержания внешнего вида, комик просит лак и пасту для волос. Что касается проживания, Нурлан предпочитает отели класса люкс, с кроватью King Size и стандартным набором: одноразовая бритва, длинные носки и шампунь Head & Shoulders.







Для желающих пригласить Сабурова на корпоратив, есть возможность провести мероприятие с таймингом. В этом случае стоимость составит 3,5 миллиона рублей за 3,5 часа. Выступить Сабуров готов и дуэтом с Тамби Масаевым. Стоимость в таком случае возрастает до 4,5 миллиона рублей.