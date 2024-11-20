Почти лишившийся зрения певец Витас снизил гонорар почти на 2 миллиона
SHOT: Витас снизил гонорар почти на два миллиона после серьёзного лечения зрения
Певец Витас. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Певец Витас подешевел почти на ₽2 млн после того, как врачи спасли его зрение. По данным SHOT, в канун Нового года Виталий Грачёв (настоящее имя) за часовую программу возьмёт ₽3,5 млн. Ещё месяц назад стоимость его выступления находилась на уровне ₽5,3 млн. Выступить в столице России Витас, который дико популярен в Китае, готов в конце декабря.
В отличие от цены, райдер артиста никак не изменился: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад и ни капли алкоголя в гримёрке. Ещё одна важная деталь — никаких лазерных и световых установок.
Напомним, что несколько месяцев назад у Витаса возникли серьёзные проблемы со здоровьем. У него отслоилась сетчатка глаза и если не решить вопрос без оперативного вмешательства, то можно ослепнуть. Это произошло из-за 30-летнего воздействия ярких прожекторов, софитов и стробоскопов. Певцу было проведено несколько операций в течение 2,5 месяцев. Сейчас, по словам его близких, он полностью восстановился и отлично видит.