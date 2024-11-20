Почти лишившийся зрения певец Витас снизил гонорар почти на 2 миллиона

Певец Витас подешевел почти на ₽2 млн после того, как врачи спасли его зрение. По данным SHOT, в канун Нового года Виталий Грачёв (настоящее имя) за часовую программу возьмёт ₽3,5 млн. Ещё месяц назад стоимость его выступления находилась на уровне ₽5,3 млн. Выступить в столице России Витас, который дико популярен в Китае, готов в конце декабря.

В отличие от цены, райдер артиста никак не изменился: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад и ни капли алкоголя в гримёрке. Ещё одна важная деталь — никаких лазерных и световых установок.