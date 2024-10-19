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19 октября, 10:10

Едва не потерявший зрение певец Витас убрал из райдера все световые и лазерные установки

SHOT: Певец Витас на выступлениях отказался от световых и лазерных установок

Артист Виталий Грачёв. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Артист Виталий Грачёв. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Певец Витас, которого спасли от слепоты российские врачи, убрал из райдера все световые и лазерные установки. Он продолжает выступать на частных мероприятиях в Москве. По данным SHOT, артист готов спеть на корпоративе за 50 тысяч евро (около 5,3 млн рублей).

45-летний Виталий Грачёв (настоящее имя артиста) ездит с командой из семи человек, предпочитает передвигаться на авто. По требованиям для «наполнения» гримёрки Витас непривередлив: шесть бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. И никакого алкоголя. Обязательно хорошее освещение, зеркала и вешалка для одежды. В техрайдере певца, к слову, никаких лазерных и световых установок не требуется.

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Напомним, несколько месяцев назад у Витаса появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Причина — 30 лет прожекторов, софитов и стробоскопов. Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца. Сейчас, по словам близких, он полностью исцелился, прекрасно всё видит. Ближайший концерт у него — в китайском Гуанчжоу в ноябре.

Николь Вербер
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