«Ох уж эти хайпожоры»: В семье Дроздова резко высказались о сообщениях про «слепоту»

Знаменитый ведущий Николай Дроздов продолжает вести активный образ жизни. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена, комментируя слухи о слепоте зоолога.

«Нет чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. Но нет — надо придумывать какую-то дичь и её разгонять. Будто никому не интересны хорошие вещи. Ох уж эти хайпожоры», — сказала она.