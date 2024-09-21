«Ох уж эти хайпожоры»: В семье Дроздова резко высказались о сообщениях про «слепоту»
Дочь Дроздова: У отца нет проблем со зрением, сейчас он изучает испанский
Знаменитый ведущий Николай Дроздов продолжает вести активный образ жизни. Об этом 360.ru рассказала его дочь Елена, комментируя слухи о слепоте зоолога.
«Нет чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. Но нет — надо придумывать какую-то дичь и её разгонять. Будто никому не интересны хорошие вещи. Ох уж эти хайпожоры», — сказала она.
Дочь ведущего отметила, что отец хорошо видит вдали, а при чтении, как и многие люди преклонного возраста, использует очки. Она считает, что слухи о слепоте в результате болезни высосаны из пальца. Кроме того, родственница зоолога отметила, что в последнее время Дроздов увлёкся глубоким изучением испанского, на котором когда-то читал лекции кубинским преподавателям вузов.
В сентябре прошлого года у Николая Дроздова диагностировали злокачественную опухоль. 25 ноября он решился на курс химиотерапии, а спустя месяц его состояние значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии. Позже сообщалось, что профессор хочет опять начать преподавать. Недавно СМИ написали, что Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, однако его друг быстро опроверг эту информацию.
ТАСС / Владимир Гердо