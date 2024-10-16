Певец Витас едва не ослеп из-за постоянных концертов со стробоскопами

Несколько месяцев назад у певца Витаса появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Причина — 30 лет проекторов, софитов и стробоскопов. Об этом SHOT рассказало близкое окружение звезды.

45-летнему Виталию Грачёву (настоящее имя) провели несколько операций в течение 2,5 месяцев. Всё это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках, а жена и дочь ни наш от него не отходили и во всём поддерживали.

С момента последней операции прошёл месяц, всё это время у Витаса успешно протекала реабилитация. Сейчас, по словам близких, он полностью исцелился, прекрасно всё видит и очень благодарит российских врачей. Теперь артисту противопоказаны любые световые лазерные устройства, придётся учитывать это в дальнейших выступлениях.