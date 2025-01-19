Сергей Лазарев задрал на треть цену своего выступления

Певец Сергей Лазарев поднял ценник на выступления на 2 миллиона в 2025 году. О новой стоимости концертов сообщает SHOT.

Позвать певца на корпоратив теперь можно за 8,5 миллиона. Хотя ещё в прошлом году за те же 40 минут на частном мероприятии Лазарев брал 6,5 миллиона рублей. Поёт всё так же свои известные треки «В самое сердце», «Даже если ты уйдёшь» и др.

По райдеру, в отличие от многих звёзд, у Лазарева всё достаточно скромно. В гримёрке ему нужно поставить немного полезных ништячков: нарезку сезонных фруктов и овощей (огурчики, помидорчики, морковка и перец). Также должен присутствовать почищенный корень имбиря. На сладенькое — зефир в шоколаде и горький шоколад от премиум-производителя. Алкоголя перед и после выступления бывший солист Smash не просит. Из напитков требуется только кола, кофе и вода.

Вся команда артиста во время работы тоже не пьёт, все на безалко. Приезжают на выступления на 11 тачках. Сам Лазарев — на Range Rover. К выступлениям Лазарев вернётся после отпуска. Он отметил Новый год дома с двумя детьми, которых ему родили суррогатные матери, и сейчас путешествует по Бразилии.