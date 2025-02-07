«Чёрный ангел»: Профессор моды раскритиковала стиль жены Юры Борисова

Анна Шевчук, супруга актёра Юры Борисова, которая часто сопровождает его на светских мероприятиях, обладает хорошими природными данными, однако ей следует сменить образ. Такой совет супруге номинанта на «Оскар» дала профессор моды РГУ имени Косыгина, эксперт в области психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева.

«Анна Шевчук — девушка с хорошими природными данными, можно сказать, что красивая. К сожалению, быть красивой в данном случае не означает быть привлекательной. «Чёрный ангел» — вот как хочется назвать этот образ», — отметила член Союза дизайнеров России.

По словам эксперта, жену Юры Борисова отличает потухший взгляд, а её наряды демонстрируют тоску, печаль и закрытость. Для Анны характерен «имидж изнеможения, болезни и отрешенности, скорби и печали», полагает собеседница портала «Страсти». Она отметила, что тёмные оттенки в стиле могут указывать на депрессивное состояние человека.