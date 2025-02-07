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7 февраля, 12:15

Life.ru узнал, что грозит Матросову за ДТП с участием полицейской машины

SHOT: Матросову может ничего не грозить после ДТП с участием полицейских

Актёр Денис Матросов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Матросов

Актёр Денис Матросов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Денис Матросов

Автомобиль, за которым гнались полицейские, столкнувшиеся с актёром Денисом Матросовым, находился в розыске по делу о мошенничестве. После того как сотрудники ДПС потеряли нарушителя, они врезались в Porsche артиста. Погоню продолжил другой экипаж, который задержал водителя в САО.

Напомним, что в ДТП пострадали двое полицейских: один с переломом руки, другой — в тяжёлом состоянии в реанимации. Но, по информации SHOT, Матросову может не грозить ответственность.

Дело в том, что суды в подобных случаях чаще принимают сторону гражданских лиц. Это связано с тем, что полицейские во время погони обязаны удостовериться, что их спецсигналы заметны и слышны другим участникам движения, а также не создают угрозу для окружающих, пояснил автоюрист Константин Юрков.

Сам Матросов признался, что шокирован случившемся и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Авария с участием актёра Дениса Матросова и машины ДПС произошла сегодня. Полицейские преследовали нарушителя, артист не успел их пропустить, в результате чего произошло столкновение. В результате пострадал один из полицейских, а у самого Матросова травма ноги. Момент аварии попал на видео.

Оксана Попова
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