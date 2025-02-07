Life.ru узнал, что грозит Матросову за ДТП с участием полицейской машины

Автомобиль, за которым гнались полицейские, столкнувшиеся с актёром Денисом Матросовым, находился в розыске по делу о мошенничестве. После того как сотрудники ДПС потеряли нарушителя, они врезались в Porsche артиста. Погоню продолжил другой экипаж, который задержал водителя в САО.

Напомним, что в ДТП пострадали двое полицейских: один с переломом руки, другой — в тяжёлом состоянии в реанимации. Но, по информации SHOT, Матросову может не грозить ответственность.

Дело в том, что суды в подобных случаях чаще принимают сторону гражданских лиц. Это связано с тем, что полицейские во время погони обязаны удостовериться, что их спецсигналы заметны и слышны другим участникам движения, а также не создают угрозу для окружающих, пояснил автоюрист Константин Юрков.