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Регион
7 февраля, 09:41

Гнались за нарушителем: Раскрыты детали аварии с участием актёра Матросова и машины ДПС

Сотрудники ДПС гнались за нарушителем перед столкновением с авто Матросова

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя, когда их машина столкнулась с автомобилем актёра Дениса Матросова. Он двигался на зелёный свет и не успел пропустить полицейских.

Видео с места ДТП с участием актёра Дениса Матросова в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Врачи оказали Матросову помощь прямо на месте происшествия. Несмотря на полученные травмы, Денис, хромая, смог сесть в полицейский автобус вместе со своей супругой.

По информации SHOT, после удара полицейская машина выбросила Porsche на тротуар, где, к счастью, не оказалось прохожих. Автомобиль пролетел примерно 25 метров, прежде чем остановиться.

Напомним, авария произошла сегодня около 11 часов утра в Москве. Предварительно, Матросов за рулём Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.

Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова
Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова
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Life.ru

Оксана Попова
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