Гнались за нарушителем: Раскрыты детали аварии с участием актёра Матросова и машины ДПС

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя, когда их машина столкнулась с автомобилем актёра Дениса Матросова. Он двигался на зелёный свет и не успел пропустить полицейских.

По информации SHOT , после удара полицейская машина выбросила Porsche на тротуар, где, к счастью, не оказалось прохожих. Автомобиль пролетел примерно 25 метров, прежде чем остановиться.

Напомним, авария произошла сегодня около 11 часов утра в Москве. Предварительно, Матросов за рулём Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.