В Москве произошла авария с участием автомобиля Porsche, принадлежащего супруге актёра Дениса Матросова. В результате столкновения с полицейской машиной один из сотрудников ДПС оказался в тяжёлом состоянии.

Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Согласно информации от SHOT, инцидент произошёл сегодня около 11 часов утра, когда водитель Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Столкновение произошло в районе Лианозово, в результате чего пострадали два человека, включая сотрудника полиции, который сейчас находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и шесть автомобилей ДПС.

Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Автомобиль Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину — бизнесвумен и жену актёра Дениса Матросова, известного по таким сериалам, как «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». В настоящее время Матросов руководит собственным театром, который носит его имя, а его супруга занимает пост директора. Кроме того, Оксана управляет своей клининговой компанией.

Вопрос о том, находилась ли жена актёра за рулём в момент аварии, сейчас выясняется. Тем не менее, сам Матросов сообщил нам, что с его супругой «всё в порядке».