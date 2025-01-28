Глава епархии РПЦ в Казахстане разбился насмерть по пути на Рождественские чтения
Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в ДТП в Нижегородской области
Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион. Обложка © patriarchia.ru
Глава епархии Русской Православной Церкви в Казахстане Серапион погиб в автомобильной катастрофе в Нижегородской области, направляясь в Москву для участия в Рождественских чтениях. О трагической гибели священнослужителя сообщается на сайте РПЦ.
ДТП в Нижегородской области, в котором погиб глава епархии РПЦ в Казахстане. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Нижегородской области
«В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. Трагедия произошла в Нижегородской области на трассе M12, рядом с посёлком Пильна», — говорится в тексте.
ДТП в Нижегородской области, в котором погиб глава епархии РПЦ в Казахстане. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Нижегородской области
В Госавтоинспекции Нижегородской области подтвердили факт смертельной аварии. Там пояснили, что в сторону Казани двигался грузовик, внезапно он загорелся и видимость на дороге снизилась из-за задымления. Водитель следовавшего по дороге большегруза Volvo резко затормозил, растерявшись в дыму, в результате чего в него влетела иномарка, в которой и находился священник. Последний погиб на месте, получив тяжёлые травмы.
Ранее сообщалось, что на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Приоры» пошёл на обгон, но задел не асфальтированную часть дороги. В итоге легковушку занесло, после чего она столкнулась с обгоняемым автомобилем «Киа Рио».