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28 января, 12:59

Масса ДТП и куча снега: На Владивосток обрушился снежный апокалипсис со свирепым ветром

Mash: Во Владивостоке из-за мощного снегопада произошло 22 ДТП

Во Владивостоке происходят массовые ДТП из-за сильного ветра порывами до 50 метров в секунду и обильного снегопада, которые в город принёс циклон. Кадры снежного апокалипсиса опубликовал Mash.

Циклон обрушил хаос на улицы Владивостока. Видео © Telegram / Mash

Если верить прогнозам, то погода успокоится примерно к 23:00 часам. К настоящему моменту в городе произошли 22 аварии. На объездных дорогах стоят большегрузы, весь Владивосток скован пробками, несколько дорог, где есть крутые уклоны, перекрыли. После Владивостока циклон пойдёт в сторону Камчатки.

Дорожная ситуация настолько серьёзная, что даже снегоуборочный трактор не выдержал противостояния и перевернулся. Зато местные жители не унывают — они ездят по городу на моноколёсах, электросамокатах и мотоциклах.

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А вот в Москве ситуация противоположная — кучи снега в столице не видели уже давно. Однако погода может измениться во второй половине февраля. Правда, снежный покров, вероятнее всего, ляжет ненадолго и потом вновь сойдёт.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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