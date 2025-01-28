Масса ДТП и куча снега: На Владивосток обрушился снежный апокалипсис со свирепым ветром

Во Владивостоке происходят массовые ДТП из-за сильного ветра порывами до 50 метров в секунду и обильного снегопада, которые в город принёс циклон. Кадры снежного апокалипсиса опубликовал Mash.

Циклон обрушил хаос на улицы Владивостока. Видео © Telegram / Mash

Если верить прогнозам, то погода успокоится примерно к 23:00 часам. К настоящему моменту в городе произошли 22 аварии. На объездных дорогах стоят большегрузы, весь Владивосток скован пробками, несколько дорог, где есть крутые уклоны, перекрыли. После Владивостока циклон пойдёт в сторону Камчатки.

Дорожная ситуация настолько серьёзная, что даже снегоуборочный трактор не выдержал противостояния и перевернулся. Зато местные жители не унывают — они ездят по городу на моноколёсах, электросамокатах и мотоциклах.