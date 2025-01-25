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25 января, 12:12

На Колыме сотрудники МЧС спасли водителя грузовика, застрявшего в -50°C на трассе

Под Магаданом сотрудники МЧС спасли водителя после ДТП в 50-градусный мороз

ДТП на пути в Колыму. Обложка © VK / МЧС России

ДТП на пути в Колыму. Обложка © VK / МЧС России

В Магаданской области сотрудники МЧС спасли жизнь водителя большегруза, который попал в ДТП в 50-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Известно, что инцидент случился на автодороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. Столкнулись два грузовика, один из которых перевернулся.

Спасение шофёра под Магаданом. Видео © VK / МЧС России

«Работали в тяжёлых условиях. Чтобы освободить водителя, растягивали деформированную кабину тросами. Чтобы пострадавший не замерз, развели костёр. Спасённого водителя передали врачам», — рассказал начальник пожарно-спасательной части №4 Михаил Ногин.

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Недавно три грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии случилось возгорание, сейчас с ним борются 12 сотрудников МЧС. Два водителя погибли, третий был госпитализирован.

Николай Рюмин
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