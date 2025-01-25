На Колыме сотрудники МЧС спасли водителя грузовика, застрявшего в -50°C на трассе

В Магаданской области сотрудники МЧС спасли жизнь водителя большегруза, который попал в ДТП в 50-градусный мороз. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Известно, что инцидент случился на автодороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. Столкнулись два грузовика, один из которых перевернулся.