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18 января, 10:15

Два человека стали жертвами огненного ДТП с грузовиками в Приангарье

МЧС: В Иркутской области в ДТП с тремя грузовиками погибли два человека

В Иркутской области в результате ДТП погибли два человека. Фото © Telegram / МЧС России

В Иркутской области в результате ДТП погибли два человека. Фото © Telegram / МЧС России

Три грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии произошло возгорание, сейчас с ним борются 12 сотрудников МЧС. Два водителя погибли, третий был госпитализирован.

«На 1 259 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись три грузовика. <...> К сожалению, два водителя погибли. Ещё один — передан врачам. На месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — рассказали в журналистам в МЧС России.

Ранее страшная авария с участием автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Honda Civic произошла в Челябинской области. Погибли два человека — водитель автобуса и один из пассажиров. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

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Полина Никифорова
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