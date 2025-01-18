Два человека стали жертвами огненного ДТП с грузовиками в Приангарье
МЧС: В Иркутской области в ДТП с тремя грузовиками погибли два человека
В Иркутской области в результате ДТП погибли два человека. Фото © Telegram / МЧС России
Три грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии произошло возгорание, сейчас с ним борются 12 сотрудников МЧС. Два водителя погибли, третий был госпитализирован.
«На 1 259 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись три грузовика. <...> К сожалению, два водителя погибли. Ещё один — передан врачам. На месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — рассказали в журналистам в МЧС России.
Ранее страшная авария с участием автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Honda Civic произошла в Челябинской области. Погибли два человека — водитель автобуса и один из пассажиров. Пять человек пострадали, их госпитализировали.