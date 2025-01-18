Два человека стали жертвами огненного ДТП с грузовиками в Приангарье

Три грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии произошло возгорание, сейчас с ним борются 12 сотрудников МЧС. Два водителя погибли, третий был госпитализирован.

«На 1 259 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись три грузовика. <...> К сожалению, два водителя погибли. Ещё один — передан врачам. На месте работают 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — рассказали в журналистам в МЧС России.