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25 января, 09:36

В Турции перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек

Cumhuriyet: В Турции 23 человека пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

Сегодня на западе Турции, в районе Герменчик, случилось страшное ДТП. Перевернулся экскурсионный автобус, который вёз пассажиров на фестиваль в Измир. Причина происшествия кроется в скользкой от дождя дороге, сообщает газета Cumhuriyet.

«Экскурсионный микроавтобус <...> упал в придорожный кювет в результате того, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 23 человека, их доставили в близлежащие больницы. На месте происшествия работают полицейские и бригады скорой помощи.

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Ранее туристический автобус попал в ДТП в горной местности в бразильском штате Алагоас на северо-востоке страны. Изначально сообщалось о 23 погибших, однако позднее цифра была уточнена — в результате аварии погибли 17 человек.

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Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Алена Пенчугина
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