В Турции перевернулся автобус с туристами, пострадали более 20 человек

Сегодня на западе Турции, в районе Герменчик, случилось страшное ДТП. Перевернулся экскурсионный автобус, который вёз пассажиров на фестиваль в Измир. Причина происшествия кроется в скользкой от дождя дороге, сообщает газета Cumhuriyet.

«Экскурсионный микроавтобус <...> упал в придорожный кювет в результате того, что водитель потерял управление на скользкой из-за дождя дороге», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 23 человека, их доставили в близлежащие больницы. На месте происшествия работают полицейские и бригады скорой помощи.