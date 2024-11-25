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25 ноября, 02:16

В Бразилии 17 человек погибли в опрокинувшемся в горах туристическом автобусе

Туристический автобус опрокинулся на северо-востоке Бразилии. Обложка © X / Hora da Fofoca

Туристический автобус опрокинулся на северо-востоке Бразилии. Обложка © X / Hora da Fofoca

Туристический автобус попал в ДТП в горной местности в бразильском штате Алагоас на северо-востоке страны. Изначально сообщалось о 23 погибших, однако позднее цифра была уточнена — в результате аварии погибли 17 человек, сообщает портал G1.

Всё произошло вечером 24 ноября, когда автобус перевернулся, по предварительным данным, из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством. Около 30 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в региональную больницу. Путешественники направлялись в мемориальный парк Киломбу-дус-Пальмарес.

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А утром 24 ноября в турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров. Дорожные инциденты в Турции случаются постоянно. В ДТП во время отдыха в стране ранее попали россияне. На известном турецком курорте Фетхие перевернулся автобус с туристами. Внутри находилось трое отдыхающих из РФ. По словам пострадавших, водитель вёл транспорт неосторожно и на высокой скорости, что в итоге привело к потере управления.

Артём Гапоненко
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