В Бразилии 17 человек погибли в опрокинувшемся в горах туристическом автобусе

Туристический автобус попал в ДТП в горной местности в бразильском штате Алагоас на северо-востоке страны. Изначально сообщалось о 23 погибших, однако позднее цифра была уточнена — в результате аварии погибли 17 человек, сообщает портал G1.

Всё произошло вечером 24 ноября, когда автобус перевернулся, по предварительным данным, из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством. Около 30 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в региональную больницу. Путешественники направлялись в мемориальный парк Киломбу-дус-Пальмарес.