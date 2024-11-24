«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 06:40

Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции

Hürriyet: В городе Афьонкарахисар автобус попал в ДТП, пострадали 30 человек

Место ДТП с автобусом в городе Афьонкарахисар. Фото © X / Canan Tükelay

Место ДТП с автобусом в городе Афьонкарахисар. Фото © X / Canan Tükelay

В турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров, сообщает газета Hürriyet.

«Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса», — сообщила газета.

Всех пассажиров, которым требуется медицинская помощь, уже госпитализировали в больницы провинции.

Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали
Столкновение на трассе в Бурятии унесло жизни двух водителей, трое пострадали

Напомним, что это не первый случай подобной аварии в Турции. В ДТП во время отдыха в стране ранее попали россияне. На известном турецком курорте Фетхие перевернулся автобус с туристами. Внутри находилось трое отдыхающих из РФ. По словам пострадавших, водитель вёл транспорт неосторожно и на высокой скорости, что в итоге привело к потере управления.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar