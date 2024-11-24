Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции
Hürriyet: В городе Афьонкарахисар автобус попал в ДТП, пострадали 30 человек
Место ДТП с автобусом в городе Афьонкарахисар. Фото © X / Canan Tükelay
В турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров, сообщает газета Hürriyet.
«Следовавший в сторону Анкары автобус столкнулся с фурой и легковым автомобилем у деревни Топдере, пострадали 30 пассажиров автобуса», — сообщила газета.
Всех пассажиров, которым требуется медицинская помощь, уже госпитализировали в больницы провинции.
Напомним, что это не первый случай подобной аварии в Турции. В ДТП во время отдыха в стране ранее попали россияне. На известном турецком курорте Фетхие перевернулся автобус с туристами. Внутри находилось трое отдыхающих из РФ. По словам пострадавших, водитель вёл транспорт неосторожно и на высокой скорости, что в итоге привело к потере управления.