Более 30 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции

В турецком городе Афьонкарахисар междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем и фурой. В результате ДТП пострадали не менее 30 пассажиров, сообщает газета Hürriyet.

Напомним, что это не первый случай подобной аварии в Турции. В ДТП во время отдыха в стране ранее попали россияне. На известном турецком курорте Фетхие перевернулся автобус с туристами. Внутри находилось трое отдыхающих из РФ. По словам пострадавших, водитель вёл транспорт неосторожно и на высокой скорости, что в итоге привело к потере управления.