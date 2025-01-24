Награждённая главкомом ВСУ украинская блогерша погибла в страшном ДТП

Украинская блогерша Анна Жук, которую в Сети была известна как Анет, погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев. Об этом сообщили в Национальной полиции Незалежной.

Кадры с места ДТП, где погибла блогер Анна Жук. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anet080808

По данным правоохранительных органов, в момент аварии за рулём автомобиля находился муж блогерши. Кроме того, в салоне был её сын 2015 года рождения. Выяснилось, что супруг Жук столкнулся с грузовиком, который стоял за пределами проезжей части дороги. В результате ДТП блогер погибла сразу, мужа с ребёнком увезли в больницу.





На 39-летнюю Анну Жук в соцсетях подписаны 370 тысяч человек. Ранее блогер получила знак отличия «За содействие армии» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.