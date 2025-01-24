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24 января, 12:14

Награждённая главкомом ВСУ украинская блогерша погибла в страшном ДТП

Украинская блогерша Анна Жук погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев

Анна Жук. Обложка © Instagram © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anet080808

Анна Жук. Обложка © Instagram © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anet080808

Украинская блогерша Анна Жук, которую в Сети была известна как Анет, погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев. Об этом сообщили в Национальной полиции Незалежной.

Кадры с места ДТП, где погибла блогер Анна Жук. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anet080808

По данным правоохранительных органов, в момент аварии за рулём автомобиля находился муж блогерши. Кроме того, в салоне был её сын 2015 года рождения. Выяснилось, что супруг Жук столкнулся с грузовиком, который стоял за пределами проезжей части дороги. В результате ДТП блогер погибла сразу, мужа с ребёнком увезли в больницу.

  • Авто, попавшее в ДТП под Харьковом. Фото © Национальная полиция Украины
    Авто, попавшее в ДТП под Харьковом. Фото © Национальная полиция Украины
  • Место ДТП под Харьковом. Фото © Национальная полиция Украины
    Место ДТП под Харьковом. Фото © Национальная полиция Украины

Авто, попавшее в ДТП под Харьковом. Фото © Национальная полиция Украины

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На 39-летнюю Анну Жук в соцсетях подписаны 370 тысяч человек. Ранее блогер получила знак отличия «За содействие армии» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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А ранее Life.ru писал, что на Украине погиб пилот самолёта, столкнувшегося с аистом. Инцидент произошёл во время учебного полёта. Из-за недостаточной высоты парашют не успел раскрыться и катапультировавшийся лётчик не выжил.

Дарья Нарыкова
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