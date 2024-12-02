Тело YouTube-блогера и стримера Amoral нашли под окнами дома в Парголове

«Мы, как и все, хотели бы думать, что это просто очень плохая шутка или хайп, с его стороны, но к сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого, из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым. Он полностью отдавал себя своему делу, и это навсегда останется в нашей памяти», — сказал модератор.