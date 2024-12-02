Тело YouTube-блогера и стримера Amoral нашли под окнами дома в Парголове
YouTube-блогер и стример Amoral. Обложка © Telegram / Amoral
Скончался популярный YouTube-блогер и стример Amoral. Об этом в соцсетях сообщил его модератор. Как пишет SHOT, тело парня обнаружили под окнами жилого дома в городе Парголово Выборгского района.
«Мы, как и все, хотели бы думать, что это просто очень плохая шутка или хайп, с его стороны, но к сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему. Я думаю, что для каждого, из нас он был больше, чем просто ютубер. Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым. Он полностью отдавал себя своему делу, и это навсегда останется в нашей памяти», — сказал модератор.
В телеграм-канале блогера появились несколько отложенных публикаций, подтверждающих произошедшее. На его YouTube-канал было подписано более 643 тысяч человек. В основном он занимался подкастами и разбором других контентмейкеров.
Ранее Life.ru рассказывал, что взбесившего поляков «Гнома из TikTok» выслали на Украину и закрыли въезд в ЕС на 10 лет. Причиной этому стала серия роликов, на которых блогер нарушает общественный порядок и оскорбляет жителей страны.