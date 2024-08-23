На Украине пилот погиб после столкновения самолёта с аистом

В Хмельницкой области Украины во время учебного полёта погиб пилот. Как пишет в своём телеграм-канале со ссылкой на правоохранительные органы местное издание «Страна.ua», это произошло после столкновения самолёта с аистом.

«Во время учебного полёта на самолёте Л-39 о самолёт ударился аист и перекрыл видимость одному из пилотов. Из-за отсутствия видимости один из пилотов катапультировался», — говорится в сообщении.

Также журналисты рассказали, что из-за недостаточной высоты парашют не успел раскрыться и катапультировавшийся лётчик погиб. В то же время оставшийся в кабинет пилот смог приземлить воздушное судно.