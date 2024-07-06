В жёстком ДТП с маршруткой на западе Украины погибло 14 человек

В Ровненской области на западе Украины столкнулись автоцистерна и маршрутка. В результате аварии погибло 14 человек, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них шестилетний ребёнок", — написал он в телеграм-канале.

Клименко отметил, что одна женщина выжила — сейчас ей оказывают помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина и обстоятельства ДТП выясняются.





