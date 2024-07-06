В жёстком ДТП с маршруткой на западе Украины погибло 14 человек
На Украине под Ровно столкнулись автоцистерна и маршрутка, погибло 14 человек
Последствия ДТП в Ровненской области Украины, где погибло 14 человек. Обложка © Telegram / Ігор Клименко | МВС
В Ровненской области на западе Украины столкнулись автоцистерна и маршрутка. В результате аварии погибло 14 человек, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.
"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них шестилетний ребёнок", — написал он в телеграм-канале.
Клименко отметил, что одна женщина выжила — сейчас ей оказывают помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что массовая авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле. В результате происшествия пострадало восемь человек, двое из них — дети.