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6 июля, 15:42

В жёстком ДТП с маршруткой на западе Украины погибло 14 человек

На Украине под Ровно столкнулись автоцистерна и маршрутка, погибло 14 человек

Последствия ДТП в Ровненской области Украины, где погибло 14 человек. Обложка © Telegram / Ігор Клименко | МВС

Последствия ДТП в Ровненской области Украины, где погибло 14 человек. Обложка © Telegram / Ігор Клименко | МВС

В Ровненской области на западе Украины столкнулись автоцистерна и маршрутка. В результате аварии погибло 14 человек, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них шестилетний ребёнок", — написал он в телеграм-канале.

Клименко отметил, что одна женщина выжила — сейчас ей оказывают помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

  • Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України
  • Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України
  • Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України
    Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України

Кадр с места ДТП на Украине, где погибло 14 человек. Фото © Telegram / Національна поліція України

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Ранее сообщалось, что массовая авария с участием туристического автобуса с украинскими номерами произошла в Стамбуле. В результате происшествия пострадало восемь человек, двое из них — дети.

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Наталья Исакова
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