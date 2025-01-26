В Ростовской области в ДТП с автобусом погибли два человека, семеро пострадали

Сегодня в 10:38 на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Приоры» пошёл на обгон, но задел не асфальтированную часть дороги. В итоге легковушку занесло, после чего она столкнулась с обгоняемым автомобилем «Киа Рио». Однако на этом происшествие не закончилось.

ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

После столкновения машина марки «Лада Приора» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус малой вместимости «Луидор», в котором находились 16 пассажиров. В результате столкновения пострадали 7 человек из автобуса. Водитель и пассажир «Лады Приоры» погибли.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Лада Приора» скончались на месте», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.