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Регион
26 января, 12:04

В Ростовской области в ДТП с автобусом погибли два человека, семеро пострадали

Сегодня в 10:38 на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Приоры» пошёл на обгон, но задел не асфальтированную часть дороги. В итоге легковушку занесло, после чего она столкнулась с обгоняемым автомобилем «Киа Рио». Однако на этом происшествие не закончилось.

ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

После столкновения машина марки «Лада Приора» выехала на встречную полосу и врезалась в автобус малой вместимости «Луидор», в котором находились 16 пассажиров. В результате столкновения пострадали 7 человек из автобуса. Водитель и пассажир «Лады Приоры» погибли.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Лада Приора» скончались на месте», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В туристическом автобусе, который попал в ДТП в Турции, не было россиян
В туристическом автобусе, который попал в ДТП в Турции, не было россиян

Ранее в Башкирии автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. На участке автодороги Нефтекамск-Уфа, автобус «ПАЗ» с маршрутом «Нефтекамск-Карманово», в котором находились десять человек, по пока неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. В настоящее время известно о двух пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Алена Пенчугина
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