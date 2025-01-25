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Регион
25 января, 10:48

В туристическом автобусе, который попал в ДТП в Турции, не было россиян

Среди пострадавших пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, не было россиян. Об этом рассказали в посольстве России в Анкаре. Известно, что в аварии травмы различной степени тяжести получили 23 человека.

«По данным турецких властей, россиян среди пострадавших нет», — цитирует российское диппредставительство РИА «Новости».

Напомним, что ДТП произошло на западе Турции, в районе Герменчик. Автобус следовал на фестиваль в Измир. Водитель потерял управление из-за скользкой после дождя дороги и упал в придорожный кювет. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.

Восемь работников шахты пострадали в ДТП под Ростовом
Восемь работников шахты пострадали в ДТП под Ростовом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Полина Никифорова
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