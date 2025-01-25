Восемь работников шахты пострадали в ДТП под Ростовом
На автодороге в Звереве Ростовской области опрокинулся автобус. В нём находились работники шахты, пострадали восемь человек. Всего в автобусе в момент аварии находились 18 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Установлено, что ночью 24 января 2025 года на автодороге в Зверево водитель автобуса, перевозившего рабочих шахты, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», — указали в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура начала проверку соблюдений требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее в Волгоградской области столкнулись автомобиль Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ. Погиб один несовершеннолетний, остальные дети получили травмы различной степени тяжести. СК России займётся проверкой условий перевозки детей, которые пострадали в ДТП.
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