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Регион
25 января, 10:16

Восемь работников шахты пострадали в ДТП под Ростовом

На автодороге в Звереве Ростовской области опрокинулся автобус. В нём находились работники шахты, пострадали восемь человек. Всего в автобусе в момент аварии находились 18 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что ночью 24 января 2025 года на автодороге в Зверево водитель автобуса, перевозившего рабочих шахты, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», указали в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку соблюдений требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее в Волгоградской области столкнулись автомобиль Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ. Погиб один несовершеннолетний, остальные дети получили травмы различной степени тяжести. СК России займётся проверкой условий перевозки детей, которые пострадали в ДТП.

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Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Полина Никифорова
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