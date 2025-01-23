В автобусе, который попал в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей

В школьном автобусе, который попал в аварию под Волгоградом, находились примерно 20 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.

Последствия аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

«Около 20 детей было в автобусе», — рассказали в полиции.