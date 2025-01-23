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Регион
23 января, 16:25

В автобусе, который попал в ДТП под Волгоградом, ехали около 20 детей

В школьном автобусе, который попал в аварию под Волгоградом, находились примерно 20 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.

Последствия аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

«Около 20 детей было в автобусе», — рассказали в полиции.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Волгоградской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента погиб 9-летний ребёнок. Данные о других пострадавших уточняются. На место происшествия выехали представители областной Госавтоинспекции.

Обложка ©

Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Александра Мышляева
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