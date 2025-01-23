Школьный автобус попал в ДТП в Волгоградской области, погиб один ребёнок

В Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один ребёнок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Последствия аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

«На 88 км автодороги «Волгоград — Котельниково — Сальск» произошло столкновение легкового автомобиля «Хёндэ IX 35» и школьного автобуса «Паз» с пассажирами (детьми)», — сказано в публикации.

Место аварии. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Известно, что в результате аварии погиб ребёнок. Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Автобус с другого ракурса. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области