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Регион
23 января, 12:49

Школьный автобус попал в ДТП в Волгоградской области, погиб один ребёнок

Перевёрнутый автобус. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Перевёрнутый автобус. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один ребёнок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Последствия аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

«На 88 км автодороги «ВолгоградКотельниковоСальск» произошло столкновение легкового автомобиля «Хёндэ IX 35» и школьного автобуса «Паз» с пассажирами (детьми)», — сказано в публикации.

Место аварии. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Место аварии. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Известно, что в результате аварии погиб ребёнок. Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия выехало руководство областной Госавтоинспекции.

Автобус с другого ракурса. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

Автобус с другого ракурса. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

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Владимир Озеров
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