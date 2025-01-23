Школьный автобус попал в ДТП в Волгоградской области, погиб один ребёнок
Перевёрнутый автобус. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгоградской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один ребёнок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Последствия аварии. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
«На 88 км автодороги «Волгоград — Котельниково — Сальск» произошло столкновение легкового автомобиля «Хёндэ IX 35» и школьного автобуса «Паз» с пассажирами (детьми)», — сказано в публикации.
Место аварии. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Известно, что в результате аварии погиб ребёнок. Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия выехало руководство областной Госавтоинспекции.
Автобус с другого ракурса. Фото © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Ранее в Москве произошла чудовищная авария. Легковой автомобиль влетел в столб, после чего его разорвало на части взрывом. В машине на тот момент находились три человека, двое из которых погибли.