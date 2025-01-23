Парень без прав устроил ДТП в Истре, забрав с собой на тот свет 16-летнего друга
Двое человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Истре
Два человека погибли в результате ДТП в Истре. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В подмосковной Истре произошла смертельная авария, в которой погибли 18-летний водитель и 16-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Сегодня примерно в 15:00 на 40-м километре трассы М9 «Балтия» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулём автомобиля марки «ВАЗ», совершил попутное столкновение с автомашиной «Опель». От удара «ВАЗ» перевернулся и загорелся. Огонь перекинулся на вторую машину», — сказано в публикации ведомства.
Ни водитель «ВАЗ», ни его 16-летний пассажир не пережили столкновения. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с не менее печальным исходом в Волгоградской области. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус, от удара опрокинувшийся на бок. Известно, что в аварии погиб один ребёнок.