В Башкирии автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся

В Краснокамском районе Башкирии пассажирский автобус слетел в кювет, два пассажира пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

Сообщается, что на участке автодороги Нефтекамск-Уфа, автобус «ПАЗ» с маршрутом «Нефтекамск-Карманово», в котором находились десять человек, по пока неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. В настоящее время двоих пассажиров обследуют медицинские специалисты. Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и другие экстренные службы.