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26 января, 10:12

В Башкирии автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся

Автобус с 10 пассажирами улетел в кювет и перевернулся в Башкирии, 2 пострадали

ДТП в Краснокамском районе Башкирии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

ДТП в Краснокамском районе Башкирии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

В Краснокамском районе Башкирии пассажирский автобус слетел в кювет, два пассажира пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

Сообщается, что на участке автодороги Нефтекамск-Уфа, автобус «ПАЗ» с маршрутом «Нефтекамск-Карманово», в котором находились десять человек, по пока неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. В настоящее время двоих пассажиров обследуют медицинские специалисты. Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и другие экстренные службы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Магаданской области работники МЧС спасли дальнобойщика, который угодил в ДТП в 50-градусный мороз. Происшествие произошло на трассе Колыма, недалеко от Сусумана, в 20 километрах от города. В результате столкновения двух грузовиков один из них перевернулся.

Александра Мышляева
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