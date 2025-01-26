В Башкирии автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся
Автобус с 10 пассажирами улетел в кювет и перевернулся в Башкирии, 2 пострадали
ДТП в Краснокамском районе Башкирии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана
В Краснокамском районе Башкирии пассажирский автобус слетел в кювет, два пассажира пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.
Сообщается, что на участке автодороги Нефтекамск-Уфа, автобус «ПАЗ» с маршрутом «Нефтекамск-Карманово», в котором находились десять человек, по пока неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. В настоящее время двоих пассажиров обследуют медицинские специалисты. Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС и другие экстренные службы.
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