Основатель бренда Oodji попал в смертельную аварию в Петербурге
Mash на Мойке: В Петербурге произошло смертельное ДТП с основателем бренда Oodji
Основатель и совладелец международной сети одежды Oodji Дмитрий Гарбузов попал в ДТП на Обводном канале в Санкт-Петербурге. В результате жуткого столкновения погиб один человек.
Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Как сообщает «Mash на Мойке», вечером 3 января на территории МО Невская застава автомобиль марки Hyundai под управлением 27-летнего приезжего на огромной скорости влетел в 62-летнего мужчину, который остановился в левом ряду и вышел из своего Volkswagen из-за поломки. От полученных травм он скончался на месте.
После этого автомобиль виновник ДТП влетел в машину погибшего и столкнулся с BMW, за рулём которого находился Гарбузов. По предварительным данным, бизнесмен серьёзных увечий не получил. Полиция начала проверку по факту смертельной аварии.
Ранее стало известно о другом страшном ДТП в Ленобласти. На трассе «Нарва» грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли два человека, ещё 13 — в том числе один ребёнок — пострадали.
ТАСС / Михаил Терещенко