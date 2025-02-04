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4 февраля, 12:48

Основатель бренда Oodji попал в смертельную аварию в Петербурге

Mash на Мойке: В Петербурге произошло смертельное ДТП с основателем бренда Oodji

Основатель и совладелец международной сети одежды Oodji Дмитрий Гарбузов попал в ДТП на Обводном канале в Санкт-Петербурге. В результате жуткого столкновения погиб один человек.

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как сообщает «Mash на Мойке», вечером 3 января на территории МО Невская застава автомобиль марки Hyundai под управлением 27-летнего приезжего на огромной скорости влетел в 62-летнего мужчину, который остановился в левом ряду и вышел из своего Volkswagen из-за поломки. От полученных травм он скончался на месте.

После этого автомобиль виновник ДТП влетел в машину погибшего и столкнулся с BMW, за рулём которого находился Гарбузов. По предварительным данным, бизнесмен серьёзных увечий не получил. Полиция начала проверку по факту смертельной аварии.

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Ранее стало известно о другом страшном ДТП в Ленобласти. На трассе «Нарва» грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли два человека, ещё 13 — в том числе один ребёнок — пострадали.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Ольга Сливченко
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