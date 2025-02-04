Основатель бренда Oodji попал в смертельную аварию в Петербурге

Основатель и совладелец международной сети одежды Oodji Дмитрий Гарбузов попал в ДТП на Обводном канале в Санкт-Петербурге. В результате жуткого столкновения погиб один человек.

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Как сообщает «Mash на Мойке», вечером 3 января на территории МО Невская застава автомобиль марки Hyundai под управлением 27-летнего приезжего на огромной скорости влетел в 62-летнего мужчину, который остановился в левом ряду и вышел из своего Volkswagen из-за поломки. От полученных травм он скончался на месте.