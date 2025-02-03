«Удар – и полетели стёкла»: Автобус пробило насквозь после ДТП с КамАЗом под Петербургом

Столкновение автобуса Lux Express с КамАЗом-снегоуборщиком на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти вечером 2 февраля привело к изменению планов более чем двух десятков человек, а для пожилой пары поездка стала последней. Пассажиры рассказали «Фонтанке» о произошедшем во время и после аварии.

Последствия ДТП с автобусом и КамАЗом в Ленинградской области. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Пассажирка Светлана рассказала, что ей удалось избежать серьёзных травм. В травмпункте ей сказали, что она «родилась в рубашке». Она выбрала автобус вместо индивидуального трансфера из-за опасений по поводу погоды. Она сидела в передней части справа и уже засыпала, когда услышала крик водителя. Основной удар пришёлся на переднюю часть слева, водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. Семейная пара, сидевшая за ним, погибла на месте.

Также пострадал 11-летний мальчик, который путешествовал с матерью и сестрой. Часть пути он провёл рядом со Светланой, но позже пересел на задние места автобуса. Пассажиры вынесли мальчика из салона и укрыли его куртками, пока не приехала скорая помощь.

Некоторые автомобилисты остановились, чтобы помочь пассажирам автобуса. Светлану и двух других женщин подвезли до Кингисеппа. По дороге они видели скорые, которые ехали на место ДТП. Из Кингисеппа Светлана и её попутчицы доехали до Петербурга на такси. Среди пострадавших также была 46-летняя жительница Берлина, получившая травму челюсти.

Еще одна пассажирка, Мария (имя изменено), находилась в задней части автобуса и рассказала, что получила ушибы и порезы, но решила не ехать в больницу. Она попросила не указывать её имя, так как её мать еще не в курсе происшествия. Перед ней сидела женщина с двумя детьми — девочка рядом с матерью, а мальчик в соседнем ряду. В результате аварии мальчик потерял сознание и был госпитализирован. Мария также вспомнила пенсионеров, которые погибли — они сидели за водителем.

«Единственное, что я точно помню: было торможение. Наш водитель пытался уйти от столкновения, потому что нас мотнуло вправо. То есть мы ехали по своей полосе, затем нас мотнуло к отбойнику. Дальше: резкое торможение, скрип и удар. Полетели стекла. И мы начали выбираться оттуда. Ещё не понимали, где мы находимся, насколько далеко отъехали», — рассказала Мария.

Как пишет «Рен-ТВ», автобус был пробит насквозь, а передняя часть полностью искорёжена.