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2 февраля, 17:21

Жуткое ДТП под Тюменью: Погибли двое взрослых и двое детей, ещё шесть человек пострадали

Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Тюменской области

Последствия смертельного ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

Последствия смертельного ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП с тремя автомобилями в Тюменском районе, недалеко от деревни Каменка, погибли двое взрослых и двое детей. Также шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. Авария произошла на 24-м километре дороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области.

Комментарий с места ДТП на 28-м километре автодороги . Видео © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

«Столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребёнок, ещё шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, в результате аварии погибли водитель и две пассажирки автомобиля «Шевроле», среди которых была 8-летняя девочка. Первоначально сообщалось, что ещё две девочки, одной из которых три года, а другой примерно от 9 до 12 лет, были госпитализированы с серьёзными травмами. Позже стало известно, что старшая скончалась в реанимации.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Амурской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого три человека погибли на месте от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в больницу. Полиция начала расследование и выясняет все детали случившегося в Магдагачинском районе.

Александра Мышляева
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