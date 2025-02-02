Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Амурской области

В Амурской области в результате страшного ДТП на месте от полученных травм скончались три человека. Ещё один был госпитализирован в медицинское учреждение. Полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии в Магдагачинском округе.

«По предварительной информации около 16:00 на 1209 км автодороги «Амур» произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД России «Магдагачинский».