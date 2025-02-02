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2 февраля, 12:58

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Амурской области

Страшная авария в Амурской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области

Страшная авария в Амурской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области

В Амурской области в результате страшного ДТП на месте от полученных травм скончались три человека. Ещё один был госпитализирован в медицинское учреждение. Полиция начала устанавливать все обстоятельства аварии в Магдагачинском округе.

«По предварительной информации около 16:00 на 1209 км автодороги «Амур» произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia»,говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ОМВД России «Магдагачинский».

Водителя насмерть сбил фургон при оформлении документов после ДТП на МКАД
Водителя насмерть сбил фургон при оформлении документов после ДТП на МКАД

Ранее Life.ru рассказал о страшной аварии в Ростовской области. Там в результате ДТП скончались два человека, а ещё семеро получили различные травмы. Всё случилось на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Водитель «Лады Приоры» решил обогнать машину, но задел не асфальтированную часть дороги из-за чего произошёл занос. В итоге он столкнулся с обгоняемым «Киа Рио», вылетел на встречную полосу и врезался в автобус малой вместимости «Луидор».

Наталья Афонина
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