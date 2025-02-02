Водителя насмерть сбил фургон при оформлении документов после ДТП на МКАД
Массовое ДТП с участием нескольких машин привела к заторам на МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в аварии уточняются, сообщили в столичном дептрансе.
«На внешней стороне 36-го км МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено незначительно», – информирует департамент.
В пресс-службе Главного управления МВД России по столице рассказали журналистам, что во время оформления документов одного из участников ДТП насмерть сбил фургон. Попавший в мелкую аварию с двумя авто водитель при наезде получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи.
Ранее на трассе в Новосибирской области по пути из посёлка Садовый в посёлок Верх-Тула перевернулся междугородний автобус, в котором находились 26 пассажиров. Судя по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ужасного ДТП пострадали 11 человек.
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