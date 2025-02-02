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2 февраля, 05:54

Водителя насмерть сбил фургон при оформлении документов после ДТП на МКАД

Массовое ДТП с участием нескольких машин привела к заторам на МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в аварии уточняются, сообщили в столичном дептрансе.

«На внешней стороне 36-го км МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено незначительно», – информирует департамент.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице рассказали журналистам, что во время оформления документов одного из участников ДТП насмерть сбил фургон. Попавший в мелкую аварию с двумя авто водитель при наезде получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи.

Ранее на трассе в Новосибирской области по пути из посёлка Садовый в посёлок Верх-Тула перевернулся междугородний автобус, в котором находились 26 пассажиров. Судя по предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ужасного ДТП пострадали 11 человек.

Человека зажало в авто при ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на МКАД
Человека зажало в авто при ДТП с тремя грузовиками и легковушкой на МКАД
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Андрей Бражников
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