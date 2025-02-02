Водителя насмерть сбил фургон при оформлении документов после ДТП на МКАД

Массовое ДТП с участием нескольких машин привела к заторам на МКАД. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в аварии уточняются, сообщили в столичном дептрансе.

«На внешней стороне 36-го км МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено незначительно», – информирует департамент.

В пресс-службе Главного управления МВД России по столице рассказали журналистам, что во время оформления документов одного из участников ДТП насмерть сбил фургон. Попавший в мелкую аварию с двумя авто водитель при наезде получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи.