Автобус и КамАЗ столкнулись лоб в лоб под Петербургом: двое погибли, 13 пострадали

На автотрассе под Петербургом произошло крупное ДТП – грузовой автомобиль влетел в рейсовый автобус. В результате лобового столкновения два человека погибли, 13 пострадали, в том числе травмы получил один ребёнок, сообщает прокуратура Ленинградской области.

Место столкновения грузовика и автобуса в Ленобласти. Видео © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

По данным ведомства, автобус двигался по трассе А-180 «Нарва» под Петербургом, когда произошло лобовое столкновение со снегоуборочным «Камазом». Удар был настолько сильным, что кабину спецтехники свернуло. На данный момент известно о двух погибших и 13 пострадавших. Среди госпитализированных — 11-летний мальчик, который находится в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Грузовиком управлял 38-летний мужчина, а за рулём автобуса сидел 49-летний водитель. О причинах аварии в ведомстве не сообщили. Областной СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

На месте продолжают работать экстренные службы. Прокуратура контролирует ход проверки по факту случившегося.