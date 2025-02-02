Двухлетняя девочка потеряла родителей и двух сестёр в страшной аварии под Тюменью

Сотрудники ГАИ идентифицировали всех четырёх жертв массового ДТП на трассе Тюмень — Каменка. Среди них были супруги и их двое детей, которые возвращались от бабушки. Из всей семьи в страшной аварии выжила только двухлетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«Все погибшие ехали в автомобиле «Шевроле», это семья из Тюмени, которая возвращалась из Ирбита от бабушки. Погибли 40-летний мужчина, женщина 37 лет и двое их дочерей 11 и 13 лет. В живых из семьи осталась девочка двух с половиной лет, она в больнице», — рассказали в ведомстве.