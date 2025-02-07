Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова

Напомним, что ранее Матросов пострадал в аварии. Он ехал в Porsche, оформленным на жену. Инцидент произошёл сегодня около 11 часов утра, когда водитель иномарки двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.