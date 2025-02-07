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Регион
7 февраля, 09:34

Life.ru публикует эксклюзивные кадры с места ДТП с участием актёра Матросова

Актёр Матросов, попавший в ДТП в Москве, не стал отвечать на вопросы журналистов

Актёр Денис Матросов. Фото © kino-teatr

Актёр Денис Матросов. Фото © kino-teatr

Актёр Денис Матросов, пострадавший в аварии с участием полицейского автомобиля и Porsche, не стал отвечать на вопросы журналистов. Артист попытался быстро скрыться от любопытных глаз.

Актёр Денис Матросов не стал отвечать на вопросы. Видео © Life.ru

Журналисты Life.ru сняли актёра сразу после ДТП в Москве. Публикуем кадры с места происшествия.

Напомним, что ранее Матросов пострадал в аварии. Он ехал в Porsche, оформленным на жену. Инцидент произошёл сегодня около 11 часов утра, когда водитель иномарки двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.

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Алена Пенчугина
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