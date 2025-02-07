В Белгородской области в ДТП трагически погибли двое фельдшеров
Погибшие в ДТП в Белгородской области фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Обложка © VK / Алексей Жирков
В Белгородской области в результате ДТП, произошедшего 7 февраля, трагически погибли фельдшеры ССМП Любимова Ольга Сергеевна и Паровышник Марина Александровна.
«В нашей семье случилось страшное горе. Скорбим по безвременно ушедшим коллегам. Вся их жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам», — написал главврач ССМП Алексей Жиров на своей странице в «Вконтакте».
Ранее сообщалось о массовом ДТП под Тюменью, в результате которого погибла семья с двумя детьми. Три автомобиля столкнулись вблизи Каменки. По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречку.