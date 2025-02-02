Лихой манёвр иномарки сбил с уральской трассы скорую, пострадали водитель и медики

В Челябинской области машина скорой помощи улетела в кювет после столкновения с иномаркой, водитель которой пытался совершить обгон, но не справился с управлением. Бригада медиков и водитель скорой получили травмы. О случившемся сообщает Госавтоинспекция Саткинского райна области.

«Водитель автомобиля «Мерседес Бенц» при манёвре обгон совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем скорой помощи. После удара автомобиль УАЗ совершил съезд в правый кювет. ДТП произошло на 4 километре автодороги Сатка-Бакал», — говорится в тексте.