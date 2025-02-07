Актёр Денис Матросов пострадал в аварии с полицейским авто
Актёр Денис Матросов. Фото © kino-teatr
Актёр Денис Матросов пострадал в ДТП с участием полицейского авто и Porsche, принадлежащего его супруге. По данным SHOT, у артиста повреждена нога, ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, Матросов сам был за рулём.
Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины. Он в тяжёлом состоянии.
Напомним, Porsche жены Матросова столкнулся с машиной ДПС в районе Лианозово в Москве. Инцидент произошёл 7 февраля около 11 часов утра, когда водитель иномарки двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ.
Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину — бизнесвумен и жену актёра Дениса Матросова, известного по таким сериалам, как «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». В настоящее время Матросов руководит собственным театром, который носит его имя, а его супруга занимает пост директора.