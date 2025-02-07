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Регион
7 февраля, 10:36

Момент ДТП с актёром Матросовым и полицейской машиной в Москве попал на видео

В распоряжении Life.ru оказалось видео момента аварии с участием авто актёра Дениса Матросова и полицейской машины. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент ДТП с актёром Денис Матросовым и полицейской машиной в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах видно, как полицейский автомобиль со включенным мигалками двигается по участку дороги, преследуя нарушителя. По момент обгона не движущегося автомобиля, в машину ДПС врезался «порш» Матросова. От удара машины разлетелись по сторонам.

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Напомним, авария произошла сегодня около 11 часов утра в Москве. Предварительно, Матросов за рулём Porsche двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Полицейские гнались за нарушителем и актёр не успел их пропустить. У артиста повреждена нога, с ним сейчас работают врачи скорой помощи. Предварительно, актёр сам был за рулём. Второй пострадавший — сотрудник ДПС из служебной машины — в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
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